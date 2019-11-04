Выставка о Великой Отечественной войне "Память поколений" — в обзоре Лайфа

Экспозиция включает 15 залов, каждый из которых посвящён определённым этапам войны.

В ЦВЗ "Манеж" открылась масштабная выставка "Память поколений", которая посвящена Великой Отечественной войне.

Выставка располагается в 15 залах, каждый из которых посвящён определённым этапам войны и её осмыслению.

— Эта выставка не про историю Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве. Эта выставка о том, как память о войне была для художников важной неизбывной темой, которая позволяла создавать произведения, наполненные глубокой символикой, — отметила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка в Манеже будет работать до 8 декабря. Одним из первых её посетил президент России Владимир Путин, экскурсию ему провёл глава Минкульта РФ Владимир Мединский.