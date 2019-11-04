Названы самые опасные для пешеходов автомобили

В исследовании учитывалась работа системы экстренного торможения, распознающей людей на дорогах.

Эксперты Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) испытали 16 моделей автомобилей и выяснили, что Ford Fusion, Hyundai Sonata и KIA Optima хуже всех предотвращают наезд на пешеходов.

Высшую оценку IIHS смогли завоевать только четыре авто премиум-класса и два массового. Среди них — Audi A4, BMW 3-й серии (с базовым ассистом), Mercedes-Benz C-класса (с продвинутым ассистом), Nissan Maxima, Subaru Outback и Volvo S60.

Исследователи оценивали безопасность пешеходов при системе экстренного торможения, распознающей людей на дорогах и автоматически активирующей тормоза.