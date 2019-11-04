Путин подписал закон о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до полумиллиона рублей за производство порошкового алкоголя и его продажу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработан в связи с установленным ранее запретом на производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции. Также отмечается, что он будет способствовать реализации задач, определённых в документе "Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года".

Ответственные за рассмотрение нарушений закона — Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование и судьи арбитражных судов, рассматривающие соответствующие административные дела.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин запретил производство и оборот порошкового алкоголя. В правительстве пояснили, что он потенциально опасен.