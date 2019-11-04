СМИ: В Греции задержали очередной грузовик с десятками мигрантов

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Фото © Xanthinews.gr

В кузове было душно. Есть основания полагать, что живыми до пункта назначения смогли бы доехать не все.

На северо-востоке Греции задержали грузовик, в котором находился 41 нелегальный мигрант. Об этом сообщило местное издание Xanthinews.

<p>Фото © <a href="https://xanthinews.gr/41-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%ce%b1%ce%b8%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1/" target="_blank">Xanthinews.gr</a></p>

По данным издания, возраст пассажиров — от 20 до 30 лет. Все они — мужчины, большинство являются уроженцами Афганистана. Правоохранители остановили транспортное средство возле пункта оплаты проезда по одной из автотрасс.

Более полутора десятков человек были переведены в больницу Ксанти из-за проблем с дыханием и потери сил. В контейнере было душно, и очевидно, что, если бы грузовик продолжил движение, живыми доехали бы не все, отметили в сообщении.

Водителя грузовика задержали, им оказался молодой грузин.

За последнее время это далеко не первый случай массовой перевозки мигрантов в грузовиках. Наиболее резонансный инцидент произошёл в английском графстве Эссекс, где нашли "фуру смерти" с телами 39 человек, замёрзших в холодильнике.

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