СМИ: В Греции задержали очередной грузовик с десятками мигрантов

В кузове было душно. Есть основания полагать, что живыми до пункта назначения смогли бы доехать не все.

На северо-востоке Греции задержали грузовик, в котором находился 41 нелегальный мигрант. Об этом сообщило местное издание Xanthinews.

По данным издания, возраст пассажиров — от 20 до 30 лет. Все они — мужчины, большинство являются уроженцами Афганистана. Правоохранители остановили транспортное средство возле пункта оплаты проезда по одной из автотрасс.

— Более полутора десятков человек были переведены в больницу Ксанти из-за проблем с дыханием и потери сил. В контейнере было душно, и очевидно, что, если бы грузовик продолжил движение, живыми доехали бы не все, — отметили в сообщении.

Водителя грузовика задержали, им оказался молодой грузин.

За последнее время это далеко не первый случай массовой перевозки мигрантов в грузовиках. Наиболее резонансный инцидент произошёл в английском графстве Эссекс, где нашли "фуру смерти" с телами 39 человек, замёрзших в холодильнике.