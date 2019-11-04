Путин уволил 10 генералов СКР, МЧС и МВД, в том числе арестованного Мельникова

Другим указом глава государства назначил новых руководителей МВД, СКР, ФСИН и МЧС РФ в регионах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении 10 генералов СК, МЧС и МВД, в том числе обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Александра Мельникова. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СКР.

Напомним, Александр Мельников был задержан по делу о покушении на мошенничество. Его подозревают в вымогательстве взятки в 100 миллионов рублей. Сейчас генерал находится под арестом.