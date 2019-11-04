В Сети высмеяли "несбиваемую" украинскую ракету: Пластмассу сбить невозможно

Пользователи усомнились в реальности существования боеприпаса и потребовали показать оригинал.

Пользователи Сети высмеяли новую украинскую ракету "для борьбы с Россией", видеообзор которой опубликован на YouTube.

Многие из комментаторов заинтересовались вопросом, действительно ли ракета существует в реальности и не макет ли это.

— Зачем макет сбивать? Пусть себе торчит курам на смех, — прокомментировал один из пользователей.

— Тут с автором согласен. Пластмассу сбить невозможно, — отметил ещё один.

— Очередные сказочки. Где видео испытаний, то есть доказательства, что не макет? — поддержали тему.

Напомним, ранее на Украине сообщили, что разработали "несбиваемую" ракету для противодействия российскому флоту в Чёрном и Азовском морях. Ракетами планируют вооружить истребители Су-27 и Су-24М, состоящие на вооружении у украинских ВВС.