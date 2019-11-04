В Минске объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Пресс-секретарь президента Белоруссии призвала Москву и Минск забыть "седые времена".

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт объяснила, что слова Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста. Она отметила, что лидер знаком с реакцией на его высказывание главы российского правительства Дмитрия Медведева.

— Реакция, надо сказать, очень неожиданная — и неожиданность её заключается в полном искажении сути. Всё предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия. Хватит, — заявила РИА "Новости" Эйсмонт.

Она уточнила, что если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то "делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды".

— Ещё более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания, — добавила пресс-секретарь Лукашенко.

Она обратилась к Москве и Минску с призывом решать эти проблемы, а не вспоминать "седые времена".

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна его предков всегда находилась под чьей-то плёткой, поэтому часто страдала от чужих войн как в XIX, так и в ХХ веке. На это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил, что недопустимо называть участием в "чужих войнах" защиту своих земель от иностранных захватчиков.