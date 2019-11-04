В НАО День народного единства отпраздновали в чуме

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

По всей России прошли акции, призванные приобщить население к традициям и культуре народов.

Молодёжное крыло ОНФ в День народного единства познакомило россиян с народными традициями, акции прошли по всей стране. Например, в Ненецком автономном округе (НАО) торжество состоялось в чуме родовой общины коренных народов, куда пригласили представителей разных диаспор Севера. Об этом рассказала газета "Взгляд".

В рамках акции "Наш дом — Арктика" участники устроили кулинарные мастер-классы по приготовлению народных блюд, рассказали о своей культуре и исполнили песни на разных языках. В Ивановской области прошла викторина по истории России, а в Санкт-Петербурге активисты ОНФ обучили школьников правилам спасения на воде.

<p>Фото © VK / Д<a href="https://vk.com/id121807765" target="_blank"><strong><ins>митрий Донской</ins></strong></a></p>

Напомним, 4 ноября в РФ празднуется День народного единства. Официальным праздником он стал в 2005 году. Сегодня президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику князю Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину на Красной площади. Жители регионов отметили торжество тематическими фестивалями.

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