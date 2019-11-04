Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России

Санкционные меры предполагают заморозку активов 44 организаций и 170 лиц и ограничение на их передвижение.

Вслед за Евросоюзом Черногория, Албания, Норвегия и Украина решили продлить антироссийские санкции. В Совете ЕС отметили, что эти четыре страны приведут национальную политику в соответствие решению.

— Евросоюз принимает это обязательство к сведению и приветствует его, — говорится в сообщении Брюсселя.

Напомним, впервые антироссийские санкции Европейский союз ввёл 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. В сентябре этого года ЕС на полгода продлил ограничительные меры против российских физических и юридических лиц.