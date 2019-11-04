Ева Польна рассказала о состоянии попавшей в больницу дочери

Певица Ева Польна рассказала о состоянии своей дочери, которая накануне попала в больницу. При этом артистка поблагодарила всех за поддержку, но подчеркнула, что некоторые моменты принципиально требуют тишины.

— Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей, — написала Ева в "Инстаграме".

Напомним, ранее стало известно, что дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.