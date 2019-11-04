В МВД сообщили, что празднование Дня народного единства прошло без происшествий

Празднование Дня народного единства прошло в России без серьёзных происшествий.

— Существенных нарушений общественного порядка не допущено, — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что для контроля порядка было задействовано почти 17 тыс. сотрудников полиции, также были привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований.

Напомним, 4 ноября в России празднуют День народного единства. В честь него сегодня по всей стране прошли шумные гулянья и тематические фестивали. Лайф вёл прямую трансляцию кулинарных мастер-классов и иммерсивного спектакля с участием зрителей в Москве.