В Нижнем Новгороде День народного единства отметили акцией "Мы вместе!" — видео

Жители города узнали больше об истории России, посетили мастер-классы народных ремёсел и викторину.

В Нижнем Новгороде День народного единства отметили народными гуляньями и акцией "Мы вместе!", организованной региональным отделением партии "Единая Россия".

Горожан по традиции встречал партийный медведь, с которым фотографировались взрослые и дети.

На тематических площадках нижегородцам и гостям города рассказывали об истории России, демонстрировали народные костюмы, также прошли праздничный концерт и викторина, где за правильные ответы можно было получить сладкие призы.

Напомним, 4 ноября в РФ празднуется День народного единства. Официальным праздником он стал в 2005 году. Сегодня президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику князю Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину на Красной площади. Жители регионов отметили торжество тематическими фестивалями.