В Японии Microsoft объявила об успехе введения четырёхдневной рабочей недели

Компания Microsoft в Японии объявила об успешном введении четырёхдневной рабочей недели и отметила повышение работоспособности сотрудников на 40%, сообщает агентство Bloomberg.
В августе работникам дали дополнительный выходной по пятницам с сохранением оплаты как за полную рабочую неделю. 92% остались довольны новым графиком.
Компании Microsoft также удалось снизить потребление электроэнергии на 23% и на 59% сократить расход бумаги.
Ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев предположил, что россияне смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю, и назвал условия для этого. В экспертном сообществе мнения на этот счёт разошлись. Большинство опрошенных работодателей высказались против четырёхдневки. Раскритиковали идею даже в РПЦ.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram