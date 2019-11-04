В Японии Microsoft объявила об успехе введения четырёхдневной рабочей недели

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Фото © Pixabay

92% сотрудников остались довольны новым графиком, а компании удалось снизить расход бумаги и электроэнергии.

Компания Microsoft в Японии объявила об успешном введении четырёхдневной рабочей недели и отметила повышение работоспособности сотрудников на 40%, сообщает агентство Bloomberg.

В августе работникам дали дополнительный выходной по пятницам с сохранением оплаты как за полную рабочую неделю. 92% остались довольны новым графиком.

Компании Microsoft также удалось снизить потребление электроэнергии на 23% и на 59% сократить расход бумаги.

Ранее глава Правительства РФ Дмитрий Медведев предположил, что россияне смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю, и назвал условия для этого. В экспертном сообществе мнения на этот счёт разошлись. Большинство опрошенных работодателей высказались против четырёхдневки. Раскритиковали идею даже в РПЦ.

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