Путин в парке "Зарядье" посетил концерт оркестра Мариинского театра

Президент России Владимир Путин в День народного единства приехал в парк "Зарядье" на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра.

В концерте оркестра под управлением Валерия Гергиева принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, а вся программа проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье".

Музыканты и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.