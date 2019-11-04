Путин в парке "Зарядье" посетил концерт оркестра Мариинского театра

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в День народного единства приехал в парк "Зарядье" на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра.

В концерте оркестра под управлением Валерия Гергиева принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, а вся программа проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье".

Музыканты и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.

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