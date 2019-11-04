Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дмитрий Василенко

Олимпийский чемпион игр 1996 года в Атланте по спортивной гимнастике Дмитрий Василенко умер 4 ноября на 44-м году жизни. Об этом в своём инстаграме сообщил прославленный спортсмен Алексей Немов.

— Прощай, друг, спасибо за всё! Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остаётся только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким, — написал Немов.

Отметим, что в 2008 году у Василенко обнаружили боковой амиотрофический склероз, вследствие которого его полностью парализовало.