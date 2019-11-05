На Урале санитарка умыла пациентку травматологии грязной половой тряпкой — видео

В городе Миассе Челябинской области санитарка умыла пациентку грязной половой тряпкой, видео инцидента выложил портал "Типичный Челябинск".

Уборщица зашла в одну из палат травматологического отделения больницы, где на кровати сидела неухоженная обнажённая пациентка. Пол был испачкан испражнениями, что очень разозлило сотрудницу.

Она начала умывать больную тряпкой, которую окунула в грязное ведро, несмотря на её слабые протесты. На видео заметно, что женщине трудно говорить, у неё нарушена дикция.

После появления ролика в соцсетях местные жители начали разыскивать санитарку, они возмущены её поступком. Больница пока не дала никаких комментариев.