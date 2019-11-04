В честь Дня народного единства в центре Москвы прошёл иммерсивный спектакль

В ходе шоу всех желающих переодевали в национальные костюмы, учили народным танцам и игре на различных музыкальных инструментах.

В честь Дня народного единства на Манежной площади в центре Москвы прошёл иммерсивный спектакль "Путешествие купца по России". Любой желающий мог поучаствовать в шоу и познакомиться с культурными и этническими особенностями страны.

Среди прочего зрителей знакомили с малочисленными народами России, например айнами. Они проживают на территории Курильских островов и ведут довольно закрытый образ жизни. Всего на территории страны зарегистрировано в районе 100 представителей этого народа, 95 из них — на территории Камчатского края.

В ходе спектакля всех желающих переодевали в национальные костюмы, учили народным танцам и игре на различных музыкальных инструментах.

Кроме гостей из разных регионов, с радостью присоединившихся к народным гуляньям, на праздник приехали и гости из-за рубежа, увлечённые российской культурой.

— Все люди — семья, как в Египте. Все люди улыбаются, мне очень нравится, — поделился впечатлениями египтянин Киму.

Для посетителей праздника также организовали конные прогулки на лошадях, карусели, подвижные игры, традиционные для разных уголков России: "Ужище" (Тульская область), "Лучинка" (Архангельская область), "Чижик" (Северная Осетия), "Куропатки и охотники" (Омская область) и другие.

Лайф вёл прямую трансляцию со спектакля в центре столицы.