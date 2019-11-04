Премьер Украины попросил Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук попросил главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу выступить против строительства газопровода "Северный поток — 2" и совместно помешать его возведению. Выдержка из его выступления приводится на сайте правительства Незалежной.

— Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Таллине подчеркнули значимость данной темы и согласились совместно продумать соответствующие шаги.

Напомним, 30 октября разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Дания. Королевство было последней страной, от которой оно требовалось.