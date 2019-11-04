Тюменцы устроили флешмоб по обливанию холодной водой в День народного единства

Благодаря разминке и грамотной подготовке, по словам спортсменов, от ледяной воды не становится холодно — наоборот, даже бросает в жар.

В Тюмени местные жители отметили День народного единства по-настоящему экстремально. В центре города, на набережной реки Туры, члены клубов по зимнему плаванию облились холодной водой.

При этом температура в городе уже сейчас составляет минус восемь градусов. Но бывалых моржей это ничуть не напугало.

Разминку перед водными процедурами провели инструкторы по стритворкауту. Благодаря разминке и грамотной подготовке, по словам спортсменов, от ледяной воды не становится холодно — наоборот, даже бросает в жар.

А в Нижнем Новгороде праздник отметили акцией "Мы — вместе!".