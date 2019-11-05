Экс-король Малайзии отказывается признавать сына "мисс Москва" Воеводиной

Он заявил, что ребёнок его бывшей супруги может быть "от любого азиатского мужчины".

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что фотографии ребёнка Оксаны Воеводиной в соцсетях не доказывают его отцовство. Об этом сообщает Daily Mail.

Его бывшая жена настаивает, что мальчик его — и у него королевская кровь. Кроме того, она предложила пройти тест ДНК, чтобы доказать это, и начинает судебное разбирательство в Москве, чтобы объявить султана Келантана отцом.

На прошлой неделе Воеводина разместила в своём "Инстаграме" снимки сына, при этом его лицо впервые не было заретушировано. Однако Мухаммад заявил, что ребёнок может быть "от любого азиатского мужчины" и совсем не похож на него.

Султан также добавил, что брак с Оксаной стал "самой большой ошибкой" в его жизни. Он подчеркнул, что её заявления о том, что они запланировали ребёнка и что он плакал от счастья, узнав, что она беременна, были "абсолютной чепухой".

Мухаммад V также заявил, что его бывшая супруга "не имеет никакого достоинства", после того как он увидел откровенные кадры видео у бассейна с её участием.

Ранее адвокаты экс-короля Малайзии обвинили Воеводину во лжи и опровергли её заявления о том, что супруг бросил её на четвёртом месяце беременности.

С середины лета известная пара никак не может договориться из-за условий при разводе. По словам приближённых султана Келантана, 27-летняя модель выдвинула слишком суровые требования, которые выполнить будет не по силам даже бывшему монарху.