В Боливии вертолёт с президентом страны совершил экстренную посадку

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Фото © Pixabay

Вертолёт, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку. Об этом сообщают ВВС страны.

По данным силовиков, в результате инцидента никто не пострадал.

Воздушное судно, которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колькири — Оруро, столкнулось с технической неисправностью хвостового винта во время взлёта, в связи с чем была совершена экстренная посадка, — говорится в сообщении.

В дальнейшем будет проведено расследование инцидента.

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