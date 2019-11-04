В Боливии вертолёт с президентом страны совершил экстренную посадку

Вертолёт, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку. Об этом сообщают ВВС страны.
По данным силовиков, в результате инцидента никто не пострадал.
— Воздушное судно, которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колькири — Оруро, столкнулось с технической неисправностью хвостового винта во время взлёта, в связи с чем была совершена экстренная посадка, — говорится в сообщении.
В дальнейшем будет проведено расследование инцидента.
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