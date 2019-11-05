МИД Ирана назвал абсурдными очередные санкции США

В ведомстве заявили, что односторонние ограничения свидетельствуют о неспособности Соединённых Штатов решать вопросы дипломатическими методами.

Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало новый пакет санкций, введённый США против Генштаба и сына Хаменеи. Об этом заявил официальный представитель МИД Аббас Мусави, его слова приводит ТАСС.

— Приверженность США к односторонним ограничениям сделала политиков этой страны абсолютно пассивными, способными только на абсурдные санкции, — отметил политик.

Он добавил, что такие действия говорят об отчаянии и неспособности США использовать дипломатические методы.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против Генерального штаба Вооружённых сил Ирана и девяти человек, которые действовали в интересах или от имени духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.