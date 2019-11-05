Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков убийства советницы мэра Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в "Фейсбуке" пообещал найти и наказать заказчиков убийства экс-советницы мэра Херсона — активистки Екатерины Гандзюк.

В годовщину смерти журналистки на Украине и в других странах, в том числе в США, Германии, Италии, Канаде, Чехии и Польше, прошли акции "Год без Кати".

Напомним, в июле 2018 года советнице мэра Херсона и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой. В ноябре женщина скончалась. Её гибель вызвала широкий общественный резонанс на Украине. Под давлением общественности правоохранительные органы более активно приступили к расследованию этого происшествия, квалифицировав его как заказное убийство.