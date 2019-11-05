Путин поднял тост за творческую судьбу лауреатов Конкурса Чайковского — видео

Глава государства поблагодарил исполнителей и пожелал, чтобы их творческая судьба соответствовала таланту.

Президент России Владимир Путин после концерта в парке "Зарядье" встретился с лауреатами музыкального Конкурса имени Чайковского. Он пожелал исполнителям творческих успехов и поднял за это бокал шампанского.

Дирижёр Валерий Гергиев рассказал лидеру РФ о каждом из лауреатов и признался, что отбор среди конкурсантов был очень сложным. Глава государства поблагодарил участников концерта и сказал, что они доставили всем удовольствие.

— Хочу поблагодарить за сегодняшний вечер и поздравить с вашими достижениями и успехами на конкурсе. Маэстро сказал, что организует ваши поездки по другим странам, чтобы там с русской музыкой познакомились поближе, потому что вы исполняете в основном русскую музыку. Спасибо большое за это. Хочу вам пожелать, чтобы ваша творческая судьба соответствовала вашему таланту, — сказал президент.

Во встрече также приняли участие пианист Денис Мацуев, министр культуры Владимир Мединский и вице-премьер Ольга Голодец.

Напомним, 4 ноября в РФ празднуется День народного единства. Официальным праздником он стал в 2005 году. Сегодня президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику князю Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину на Красной площади. Он также посетил концерт оркестра Мариинского театра в парке "Зарядье".