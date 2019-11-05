Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО

При этом для полноценного членства Киеву надо подумать, что страна может сделать вместе с альянсом.

Украина станет членом НАТО в скором времени. Такое заявление в интервью телеканалу "1+1" сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

— Все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО. Черногория присоединилась к НАТО лишь два года назад, Северная Македония станет членом НАТО через несколько месяцев, и мы видели это раньше — после падения Берлинской стены. Польша, страны Балтии — никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО, — заявил Столтенберг.

Он также пообещал, что альянс поможет Киеву провести все необходимые для вступления реформы.

При этом для полноценного членства Украине надо подумать, что страна может сделать вместе с альянсом.

— Для некоторых стран партнёрство — это первый шаг к членству. Но для всех стран партнёрство — это отношения с НАТО на постоянной основе, — добавил Столтенберг.