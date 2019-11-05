Акции McDonald's резко подешевели после увольнения гендиректора компании

Стоимость ценных бумаг McDonald's резко снизилась после увольнения генерального директора Стива Истербрука за роман с подчинённой, сообщает Business Insider.

Компания, чьи активы составляют $149 млрд, потеряла почти четыре миллиона долларов, после того как по итогам предварительных торгов акции упали на 3,1%.

В то же время ценные бумаги главного конкурента Wendy's выросли в цене на 2,2%.

Напомним, 3 ноября президент и генеральный директор корпорации McDonald's Стив Истербрук покинул свой пост из-за служебного романа. Его должность занял Крис Кемпзински.