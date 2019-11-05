МИД Украины назвал поездку депутата Госдумы в Донбасс нарушением суверенитета

В МИД Украины сочли незаконной поездку депутата Госдумы Алексея Журавлёва на территорию Луганской области. В связи с этим украинское ведомство выразило российской стороне протест. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

— Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины, — написали украинские дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве также назвали эту поездку "грубым нарушением <...> государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Также МИД Украины заявил о намерениях проверить, находился ли Журавлёв в рамках поездки в районе разведения войск в Золотом. При этом ведомство уже направило российской стороне требование подтвердить факт поездки и разъяснить её цели.

При этом отмечается, что Журавлёву закрыт въезд на территорию Украины с 21 июня 2018 года в связи с решением о применении персональных санкций.

Напомним, что по "формуле Штайнмайера" 7 октября Вооружённые силы Украины обязались вывести войска из районов Золотого и Петровского. Однако в назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил ввиду нарушения перемирия. Позднее в Золотом оно всё же произошло. А вот в Петровском 4 ноября сорвался очередной развод сил. В этом ДНР обвинила Украину, которая никак не отреагировала на запущенный сигнал готовности.