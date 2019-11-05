Трамп заявил о планах заключить сделку по контролю вооружений с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и ещё несколькими странами, об этом он сказал в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.

— Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще, — отметил государственный лидер.

Это будет сделано в преддверии завершения действия договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Трамп отметил, что Россия и Китай хотели бы заключить новую сделку, особенно когда вопрос касается ядерного оружия. Он добавил, что в настоящий момент страны работают над контролем вооружений.

Напомним, 27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление ДСНВ. 30 октября американские законодатели призвали Помпео продлить договор. Это представляется особенно актуальным в свете прекращения действия ДРСМД.