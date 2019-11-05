Экс-нардеп заявила, что Зеленский не является хозяином в Офисе Президента

Она отметила, что причиной тому является непрофессионализм президента и его окружения.

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила в эфире телеканала "112", что лидер Украины Владимир Зеленский не является хозяином в Офисе Президента.

Она отметила, что авторитет и легитимность — это взаимосвязанные вещи, а нынешний глава Незалежной уже не властвует над процессом управления государством.

Политик подчеркнула, что причиной тому является непрофессионализм президента и его окружения, в частности, при подготовке визитов по территории страны.

Герман также отметила, что ситуацию могла бы спасти Юлия Тимошенко, если она станет премьер-министром, однако такое маловероятно.

Президента Украины Владимира Зеленского после фразы "я же не лох", которая впоследствии стала своеобразным хитом, а также "стойки официанта" на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом продолжают преследовать неприятные публичные ситуации. 2 ноября главу государства встретили "коридором позора" во время его официального визита в Тернополь.