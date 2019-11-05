В США самолёт разбился на сельском кладбище, его пилот погиб

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По словам очевидцев, воздушное судно летело очень низко перед тем, как врезаться в землю.

Самолёт Cessna 150 разбился на сельском кладбище в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, около трёх часов дня по местному времени (23 часа мск) 4 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

Единственным человеком на борту был пилот, который погиб в результате крушения. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, обнаружила останки воздушного судна, разбросанные среди надгробий.

Очевидцы рассказали, что перед тем, как рухнуть на землю, самолёт летел очень низко и его полёт был больше похож на пикирование. Обстоятельства происшествия расследуются.

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