В США самолёт разбился на сельском кладбище, его пилот погиб

По словам очевидцев, воздушное судно летело очень низко перед тем, как врезаться в землю.

Самолёт Cessna 150 разбился на сельском кладбище в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс, около трёх часов дня по местному времени (23 часа мск) 4 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

BREAKING LIVE: Small plane crashes in a cemetery in New Bedford, Massachusetts. Emergency crews on the scene.https://t.co/0pcbVFKBiu pic.twitter.com/loXcaXOdsu — CBS 42 (@CBS_42) 4 ноября 2019 г.

Единственным человеком на борту был пилот, который погиб в результате крушения. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, обнаружила останки воздушного судна, разбросанные среди надгробий.

#Massachusetts - video of the plane crash in New Bedford. FAA says a Cessna 150 crashed. pic.twitter.com/hfmUtMGpXW — BreakinNewz (@BreakinNewz01) 4 ноября 2019 г.

Очевидцы рассказали, что перед тем, как рухнуть на землю, самолёт летел очень низко и его полёт был больше похож на пикирование. Обстоятельства происшествия расследуются.