На Камчатке проводят проверку после публикации видео с истязаниями малыша

В полиции Камчатского края проводят доследственную проверку по факту избиения трёхлетнего ребёнка в семье его родного дяди. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД РФ по Камчатскому краю.

В прошедшие выходные в Сети распространили видео, на котором женщина бьёт маленького ребёнка в ответ на его жалобы на голод. При этом кто-то спокойно сидит и снимает всё происходящее на камеру мобильного телефона.

Семью пытались найти в Магадане и на Сахалине, однако позднее полиция и журналисты выяснили, что инцидент произошёл в городе Елизово на Камчатке. Оказалось, что родную мать малыша лишили родительских прав за пьянство в 2017 году, а женщина, которая бьёт его по макушке и дразнит едой на кадрах видеозаписи, — супруга его дяди, к которому мальчик попал под опеку.

Как сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю, опекун требовал от ребёнка полного подчинения, а в наказание за непослушание наносил множественные удары по телу мальчика.

— Своими действиями обвиняемый причинил ребёнку психические и физические страдания, а также физическую боль, то есть поставил под угрозу его нормальное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие, — отмечается в сообщении СУ СКР по региону.

Об истязаниях в правоохранительные органы сообщила знакомая семьи. Она заметила на теле у мальчика многочисленные синяки и кровоподтёки и заявила об этом в полицию.

В настоящее время трёхлетний малыш проживает во временной семье.

Сейчас по факту избиения мальчика проводится проверка, в ходе которой будут квалифицированы действия избивавшей его женщины. Проверку планируют завершить до конца ноября. Дядю ребёнка обвиняют по п. "Г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание" и ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".