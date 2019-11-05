Американские военные рассказали, к чему они не готовы при военном конфликте с РФ

Военнослужащие США не готовы противостоять угрозе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта с РФ или Китаем. Об этом сообщает издание Breaking Defence.

Так, подполковник Гари Лайк заявил, что США медленнее других стран совершенствуют свои методы РЭБ. К тому же развитие РЭБ в американской армии не поспевает даже за новыми возникающими проблемами в этой области. В пример он приводит факт того, что военнослужащие США не отключают свои мобильные телефоны, что позволяет с предельной точностью установить координаты их местонахождения.

— Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы ответил, что нет, — отметил Лайк.

Ко всему прочему они забывают заблаговременно открывать резервные каналы связи на случай, если основная связь будет заглушена. Подполковник считает, что Россия и КНР обязательно воспользуются этими упущениями.

По его словам, тренировки военнослужащих США осложняют требования регуляторов, накладывающие определённые ограничения на устройства РЭБ по продолжительности работы и мощности используемой аппаратуры.

Он также отметил, что и в отношении радиоэлектронной борьбы есть значительные промахи. Тренировки в этой области не выполняются отдельно, а просто добавлены в общий курс. При этом военнослужащим не дают полностью применить методики, которые они хотят опробовать, потому что это может навредить учебной программе.

Ранее СМИ сообщали о том, что Армия США перейдёт на другой калибр патронов, потому что прошлый не пробивает российские бронежилеты нового образца.