СМИ: 84% воспитателей детских садов не могут справиться со стрессом

Педагог с расшатанными нервами способен сорваться на воспитанников и не всегда может проявить профессиональные качества.

Только 16% воспитателей детских садов обладают достаточной стрессоустойчивостью, остальные 84% не способны справиться со стрессом из-за тяжёлых ситуаций, возникающих на работе. Такие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на исследование Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, проведённое по заданию Правительства РФ.

Согласно результатам опроса "Анализ реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях", 40% педагогов дошкольного образования с трудом справляются с напряжением, ещё 44% относятся к "смешанному типу" и лишь оставшееся меньшинство уверено в умении справляться с любой ситуацией.

По данным экспертов, повышенный уровень стресса возникает у воспитателей из-за изменения образовательных стандартов. Ещё одним фактором является давление родителей, чьи требования растут с каждым годом. При этом 36 рабочих часов в неделю — это постоянное взаимодействие с детьми в группе, что само по себе непростая задача.

Как отмечает одна из ведущих исполнителей исследования Ольга Радионова, педагогам сложно подстроиться под новые требования, находить компромисс и признавать свои ошибки.

По её мнению, повышенный уровень стресса опасен, поскольку воспитатель может сорваться на своих подопечных. Преподаватель с расшатанными нервами ущемляет права ребёнка и не всегда может проявить такие профессиональные качества, как доброта, забота, внимание.

Для решения этой проблемы ФИРО РАНХиГС предлагает комплекс мер. Среди них — тренинги по стрессоустойчивости, реализация службы поддержки педагогов на базе консультационных центров по оказанию психолого-педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста.

Ранее Лайф сообщал о случаях непрофессионального обращения с воспитанниками в детских садах. Так, в июле жительница Смоленска пожаловалась на жестокое обращение с дочкой в частном садике, на Урале ребёнка заставили съесть упавшую на пол котлету, а москвичка обвинила воспитателей в травле её двухлетнего сына.