Мэттью Макконахи приготовил 1600 блюд из индейки для погорельцев в Калифорнии

В Калифорнии прошла акция Operation BBQ Relief, изначально запланированная в честь Дня пожарного, однако в контексте природной катастрофы в штате обретшая более масштабное значение.

Американский актёр Мэттью Макконахи поучаствовал в акции Operation BBQ Relief, в ходе которой он помог с приготовлением более 1600 горячих обедов для пострадавших от лесных пожаров на юге Калифорнии. Об этом сообщает ABC7.

Actor Matthew McConaughey helped prepare and deliver over 800 hot meals to first responders battling wildfires across Southern California https://t.co/Qo5OAKzmqu — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 4, 2019

Сообщается, что Макконахи приготовил 800 блюд из индейки для более чем 20 пожарных депо, задействованных в тушении лесов. Ещё 800 обедов было приготовлено для пострадавших, оставшихся из-за пожаров без крыши над головой.

Акцию устраивали волонтёры Wild Turkey Bourbon. Сам Макконахи является креативным директором этой организации. Эта акция, по словам актёра, планировалась ещё давно и была приурочена к традиционному американскому Дню пожарного. Однако в свете природной катастрофы в регионе она обрела ещё большую значимость.

— Планируя это мероприятие, мы ещё не знали, что Калифорния, мой второй дом, в очередной раз подвергнется пожарам, — цитирует Макконахи издание Independent.

27 октября губернатор штата объявил чрезвычайное положение из-за распространения огня. Более 200 тысяч жителей получили указания немедленно эвакуироваться из пожароопасной зоны. Мощной стихии уже присвоили имя "Кинкейд".