Мужчина заявил в ФБР о российских "жучках", которые управляют американцами

В американском городе Питтсбурге мужчина пытался весьма необычным образом заявить об "угрозе" со стороны России.

THE MESSAGE ON THE CAR: “RUSSIA PLANTS MICRORADIO DEVICES IN PPLS EARS & CONTROLS THEM USING A SOUND SIMILAR TO A DOG WHISTLE. SUBLIMINAL HYPNOSIS.”

My photographer @pishotti captured this shot of the side of the car at the FBI gate. @WPXI pic.twitter.com/fedQMn5JCb — Mike Holden (@WPXIMikeHolden) October 31, 2019

Он оставил свой автомобиль у офиса ФБР на юге города. На дверце машины было крупно написано, что Россия вживляет жучки в уши американцев и тайно управляет ими с помощью звуков, напоминающих собачий свист. Такие звуки якобы гипнотизируют американцев и заставляют их подчиняться воле России.

Сотрудники бюро, полицейские и взрывотехники обследовали автомобиль и, не найдя в нём ничего опасного, эвакуировали от здания офиса.

При этом правоохранители сообщили о возможной опасности ближайшим заведениям и центру помощи жертвам насилия.

Позднее мужчина сам явился в офис ФБР. Как заявили в ведомстве, у него, предположительно, наблюдается психическое расстройство. Однако точный его диагноз ещё не известен.