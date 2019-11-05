Мужчина заявил в ФБР о российских "жучках", которые управляют американцами

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Фото © ТАСС / Zuma / Ronda Churchill

В американском городе Питтсбурге мужчина пытался весьма необычным образом заявить об "угрозе" со стороны России.

Он оставил свой автомобиль у офиса ФБР на юге города. На дверце машины было крупно написано, что Россия вживляет жучки в уши американцев и тайно управляет ими с помощью звуков, напоминающих собачий свист. Такие звуки якобы гипнотизируют американцев и заставляют их подчиняться воле России.

Сотрудники бюро, полицейские и взрывотехники обследовали автомобиль и, не найдя в нём ничего опасного, эвакуировали от здания офиса.

При этом правоохранители сообщили о возможной опасности ближайшим заведениям и центру помощи жертвам насилия.

Позднее мужчина сам явился в офис ФБР. Как заявили в ведомстве, у него, предположительно, наблюдается психическое расстройство. Однако точный его диагноз ещё не известен.

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