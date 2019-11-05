Компания Facebook разработала новый логотип, чтобы её не путали с приложением

В состав бренда входят также Messenger, Instagram, WhatsApp, имеющие общую структуру и технологии.

Компания Facebook обновила свой логотип, чтобы пользователи не путали её с одноимённым приложением, об этом она сообщила на своём сайте.

Новый значок использует заглавные буквы, чтобы создать визуальное различие.

— Изменение бренда — это способ лучше донести нашу структуру собственности до людей и предприятий, которые используют наши сервисы, чтобы соединяться, делиться, создавать сообщества и расширять свою аудиторию, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Facebook начинала работу как приложение, но теперь основные услуги включают не только его, но и Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Эти технологии имеют общую инфраструктуру в течение многих лет, и команды, стоящие за ними, часто работают вместе.