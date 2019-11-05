На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за высоких волн

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) 5 ноября объявило штормовое предупреждение. В акваториях региона 6 ноября ожидаются волны высотой 8–9 метров. Об этом говорится на сайте управления.

Уточняется, что такое явление ожидается в первой половине ночи в акваториях Тихого океана и Берингова моря в районе Центральных и Западных Алеутских островов. А вот уже утром оно затронет ещё и восточное и северо-восточное побережье Камчатки и прилегающую акваторию Берингова моря. Сохранится штормовое предупреждение вплоть до вечера 6 ноября.

ГУ МЧС РФ по региону посоветовало руководителям судоходных компаний, суда которых могут находиться в заявленных акваториях, предпринять меры повышенной предосторожности. Региональный главк МЧС РФ готов оперативно реагировать на возможные ЧС.