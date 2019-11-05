В Екатеринбурге неизвестные ограбили майнинговую ферму в гараже

В Екатеринбурге в ночь на 4 ноября воры ограбили один из гаражей в гаражном кооперативе. Да не простой гараж, а майнинговую ферму. Вынесли они оттуда 30 видеокарт общей стоимостью 742 тысячи рублей и перфоратор. Об этом порталу "Е1" рассказал сам владелец фермы — Антон.

Он рассказал порталу, что кроме основной работы уже три года занимается майнингом. И всё это время собирал оборудование. А с июля этого года он начал снимать гараж. Причём оборудовал его сигнализацией — по договору его должно было охранять местное ЧОП.

Ночью сигнализация была отключена, а вот от ЧОП никаких звонков мужчине не поступало. Позднее он понял, что дело не в сбое системы оборудования, а во взломе.

— Залезли неспециалисты. Не взяли оборудование, которое легче вынести и которое стоит дороже. Кто не в теме, тот не знает, что это вообще. Просто залезли люди, которые что-то хотят взять, — поясняет пострадавший.

Антон уже обратился в полицию по факту взлома и хищения имущества.