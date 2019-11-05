СМИ: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Издание National Interest заявило, что США зависят от поставок российских ракетных двигателей РД-120, несмотря на агрессивное политическое положение в отношении Москвы.
По закону, однако, американские ВВС должны прекратить использование ракет-носителей с этими двигателями РД-180 к 31 декабря 2022 года. Конгресс инициировал поэтапный отказ от этого двигателя и его замену разработками Соединённых Штатов, чтобы уменьшить опасную зависимость от противника, отмечает журнал.
В статье также подчёркивается, что далеко не все американцы знают, что Военно-воздушные силы США запускают в космос стратегически важные объекты с помощью оборудования, созданного Россией.
По словам издания, ВВС США в настоящее время находятся в процессе выбора двух поставщиков ракет-носителей американского производства, которые будут обеспечивать пуски систем национальной безопасности на протяжении большей части следующего десятилетия, однако существует вероятность, что страна будет пользоваться российским оборудованием как минимум до 2024 года.
— Когда важнейшие активы национальной безопасности, которые помогут защитить американцев в будущем, будут запущены в космос, единственный ярлык, который мы хотим видеть, — это надпись "Сделано в США", — заключает автор статьи.
Ранее Лайф сообщал, что в России восстановят производство модернизированной версии собиравшегося на Украине двигателя РД-120.
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