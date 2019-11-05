СМИ: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Несмотря на то что американская сторона уже ищет собственных поставщиков, ей предстоит пользоваться оборудованием из РФ минимум до 2024 года.

Издание National Interest заявило, что США зависят от поставок российских ракетных двигателей РД-120, несмотря на агрессивное политическое положение в отношении Москвы.

По закону, однако, американские ВВС должны прекратить использование ракет-носителей с этими двигателями РД-180 к 31 декабря 2022 года. Конгресс инициировал поэтапный отказ от этого двигателя и его замену разработками Соединённых Штатов, чтобы уменьшить опасную зависимость от противника, отмечает журнал.

В статье также подчёркивается, что далеко не все американцы знают, что Военно-воздушные силы США запускают в космос стратегически важные объекты с помощью оборудования, созданного Россией.

По словам издания, ВВС США в настоящее время находятся в процессе выбора двух поставщиков ракет-носителей американского производства, которые будут обеспечивать пуски систем национальной безопасности на протяжении большей части следующего десятилетия, однако существует вероятность, что страна будет пользоваться российским оборудованием как минимум до 2024 года.

— Когда важнейшие активы национальной безопасности, которые помогут защитить американцев в будущем, будут запущены в космос, единственный ярлык, который мы хотим видеть, — это надпись "Сделано в США", — заключает автор статьи.

Ранее Лайф сообщал, что в России восстановят производство модернизированной версии собиравшегося на Украине двигателя РД-120.