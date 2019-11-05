МВФ назвал страну с самым мощным ожидаемым темпом роста экономики в 2020 году

МВФ предсказал рекордно быстрые темпы роста экономики Гайаны. По данным организации, в 2020 году они составят 86% и в 14 раз превысят прогнозируемые темпы роста экономики Китая.

По данным Bloomberg, такой скачок связан с обнаруженными на территории страны в 2015 году месторождениями нефти. Благодаря тому, что в 2020 году страна начнёт добычу нефти, годовой ВВП Гайаны, который на данный момент составляет $4 млрд, к 2024 году может возрасти до $15 млрд.

При этом в Гайане определено самое высокое количество нефти на душу населения. По сравнению с действующим лидером ОПЕК, Саудовской Аравией, которая имеет приблизительно 1900 баррелей морских запасов нефти на человека, у Гайаны этот показатель составляет 3900 баррелей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию. В ходе переговоров двух лидеров была заключена хартия стран — производителей нефти.