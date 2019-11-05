Суд вновь отказался допрашивать Галкина и Пугачёву о покушении на Киркорова

Российского телеведущего Максима Галкина и певицу Аллу Пугачёву в очередной раз отказались вызывать в суд в качестве свидетелей по делу о покушении на певца Филиппа Киркорова на концерте в Махачкале. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.

В Дагестане в суд во второй раз направили дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова в июле 2017 года. Один из обвиняемых — Хидирнеби Казуев — заявил, что теракт у него заказал Максим Галкин "из ревности". Ранее Гададов уже вносил Пугачёву, Галкина и Киркорова в список свидетелей, однако ему в ходатайстве отказали.

По данным "Коммерсанта", после получения новой версии обвинения адвокат снова попросил вызвать в суд всех трёх звёзд, однако и на сей раз следствие отказалось вносить их в список свидетелей.

По словам Гададова, дата рассмотрения дела в суде ещё не назначена.

В марте обвиняемый рассказал, что перед концертом к нему якобы подошёл Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. Хидирнеби Казуев попросил допросить Галкина, Киркорова и Пугачёву и устроить с ними очную ставку.