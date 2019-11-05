В столице во вторник ожидается тёплая, но дождливая погода

В Москве во вторник, 5 ноября, ожидается дождь, температура воздуха составит 12–14 градусов тепла, к ночи похолодает до +9, сообщают синоптики.

Ветер южный и юго-западный, довольно сильный, 5–10 м/с с порывами до 18 м/с, в связи с этим до 11 утра среды объявлен жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление сильно ниже нормы — около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье тоже дождливо, столбики термометров покажут 9–14 градусов, ночью до шести.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об установлении в Москве аномального потепления. Врачи объяснили, чем это может быть опасно.