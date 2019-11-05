В работе приложения Snapchat произошёл сбой по всему миру

В работе мобильного сервиса по обмену сообщениями Snapchat произошёл сбой, об этом сообщает сайт мониторинга приложений и интернет-ресурсов Downdetector.

Неполадки наблюдались с 21:30 по времени США (5:30 мск), их зафиксировали во Франции, Великобритании и Соединённых Штатах.

Большая часть пользователей (91%) не могла обновить данные и получить сообщения, ещё 8% не могут их отправить.

Ранее пользователей старых моделей iPhone предупредили о проблемах с геолокацией и призвали обновить ПО.