Замглавы МИД Украины призвала мировое сообщество продолжить давление на Россию

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала мировое сообщество оказать давление на РФ в связи с задержанием кораблей в Керченском проливе.

— Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено, — написала Зеркаль в своём фейсбуке.

При этом Зеркаль обвинила Россию в том, что, выдав Украине задержанных моряков, она якобы создала видимость соблюдения решения морского трибунала, не вернув при этом корабли. Она также отметила, что Киев семь раз просил Москву вернуть задержанные суда. Однако ни на одно обращение украинская сторона отклика не получила.

Ранее в Совфеде откликнулись на требование Украины от четвёртого ноября. Там вернуть суда согласились лишь в обмен на публичное признание входа украинских судов в Керченский пролив провокацией.