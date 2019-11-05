При пожаре в доме в Башкирии погибло три человека, в том числе двое детей

В результате пожара в жилом доме в селе Верхние Татышлы в Башкирии погибло три человека, пострадало ещё три. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Трагедия произошла в ночь на 5 ноября. Спасатели сумели ликвидировать пожар примерно через час после поступления сигнала о возгорании. Погибшими оказались женщина 1990 года рождения и двое детей — 2011 и 2017 года рождения.

В числе пострадавших — трое мужчин 1978, 1984 и 1998 года рождения. Причины и обстоятельства пожара выясняются.