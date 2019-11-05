СКР возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье

Как уточнили следователи, дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти двух детей в Спасском районе. По предварительным данным, причиной гибели детей стало утопление. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— Кроме того, для дачи правовой оценки действиям органов профилактики организована процессуальная проверка по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ "Халатность", — сообщили представители ведомства.

В настоящее время назначена проверка обстоятельств гибели несовершеннолетних, назначены экспертизы.

Как ранее сообщал Лайф, тела семилетнего мальчика и трёхлетней девочки нашли в овраге с водой. Утром 4 ноября они ушли из дома и не вернулись.