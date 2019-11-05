Грозившего взорвать здание УМВД в Томске приговорили к 3,5 года условно

Как установил суд, преступник не собирался реализовывать угрозу и совершать подрыв здания.

В Советском районном суде Томска вынесен приговор в отношении местного жителя, грозившегося взорвать здание Управления МВД РФ по Томской области. За акт телефонного терроризма ему назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Советский районный суд Томска признал 28-летнего жителя Томска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объекта социальной инфраструктуры". За содеянное суд приговорил виновного к трём годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года, — говорится в сообщении.

В ходе судебного процесса было доказано, что в декабре 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения позвонил в дежурную часть УМВД РФ по Томской области. Полицейским он сообщил, что намерен взорвать здание МВД на улице Елизаровых.