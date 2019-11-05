В Кузбассе задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

По данным следствия, приоритетной версией преступления остаётся разбойное нападение.

По делу об убийстве экс-главы Киселёвского городского округа Сергея Лаврентьева в Кемеровской области задержаны двое жителей города Белово 49 и 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении одного из задержанных уже избрана мера пресечения в виде ареста. По второму подозреваемому вопрос об избрании меры пресечения будет решаться сегодня, 5 ноября.

Напомним, 59-летний Лаврентьев был убит неизвестными налётчиками возле дома. По одной из версий, они хотели его ограбить. Также сообщалось, что мужчина успел выстрелить в одного из нападавших. Лайф опубликовал видео расправы над бывшим мэром и сумел восстановить картину его убийства.