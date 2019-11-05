Трамп заявил о намерении продолжать мирный диалог с КНДР

Президент США также выразил соболезнования главе Южной Кореи в связи с кончиной его матери.

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать попытки по мирной денуклеаризации Корейского полуострова и вести переговоры по этому поводу с властями КНДР. Об этом говорится в письме американского лидера, направленном его южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину по поводу смерти его матери, сообщает администрация президента Южной Кореи.

Представитель администрации президента Ко Мин Чжун подчеркнул, что американский лидер собирается продолжать движение к превращению Корейского полуострова в свободную от ядерного оружия зону мира.

Также сообщается, что Сеул и Вашингтон продолжают сотрудничать в отношении разрешения проблемы семей, члены которых оказались разделены 38-й параллелью после завершения Корейской войны 1950−1953 годов.

Ранее МИД КНДР заявил о сохранении доверия и дружеских отношений между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.