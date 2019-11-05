Учёные рассказали, чем табачный дым опасен для детских глаз

Пассивное курение приводит к истончению оболочки глаза, которая содержит много кровеносных сосудов.

Табачный дым пагубно сказывается на органах зрения детей и может стать причиной различных нарушений в зрелом возрасте. К такому выводу пришли учёные из Китайского университета Гонконга по итогам многолетнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

— С проблемой пассивного курения сталкивается более 40% детей, — говорит один из соавторов исследования Джейсон Ям. — Мы обнаружили, что пассивное курение детей связано с истончением хориоидеи — оболочки глаза, которая содержит много кровеносных сосудов.

Китайский исследователь подчеркнул, что чем чаще и дольше ребёнок контактировал с дымом, тем более серьёзными оказывались последствия в зрелом возрасте.

Учёные изучили данные 1400 детей в возрасте от 6 до 8 лет. Участникам исследования измеряли толщину их хориоидеи при помощи когерентной оптической томографии. Оказалось, что оболочки глаз тех детей, которые были подвержены влиянию табачного дыма, в среднем на 6–8 микрометров тоньше, чем у тех, кто не страдал от пассивного курения.

Авторы исследования настаивают на необходимости ограждать детей от пассивного курения. Поддержали китайских коллег и в Минздраве РФ. Замглавы министерства Олег Салагай назвал результаты открытия ещё одним хорошим поводом освободиться от болезненной зависимости.

Ранее исследователи из Кембриджского и Йельского университетов назвали главную причину ожирения у детей.